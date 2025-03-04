İşte Konak’ın Vahim Tablosu: Konak kan kaybediyor, İzmir geriye gidiyor

Başdaş, İzmir'in ilçeleriyle ilgili yapılan bir araştırmayı paylaşarak, "Vatandaşlara 'İzmir'in hangi ilçesinde yaşamak istemezdiniz?' sorusu yöneltildiğinde, Konak yüzde 23,3 ile ilk sırada yer alıyor" bilgisini verdi.

ÇARPICI VERİLER PAYLAŞTI

Konak'ın 2008 yılından bu yana azalan nüfus grafiğiyle ilgili çarpıcı verileri de paylaşan Başdaş, "2008 yılında 411 bin olan Konak'ın nüfusu, 2024 itibarıyla 322 bine kadar gerilemiş durumda. Doğalgazın ulaşmadığı, kentsel dönüşümün tamamen unutulduğu, esnafın sahipsiz bırakıldığı Konak'ta nüfusun göç etmesinin en büyük nedeni ilçenin kaderine terk edilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

HAVA KİRLİLİĞİ BÜYÜK SORUN

Konak'ın tercih edilmemesinin en önemli nedenlerinden birinin hava kirliliği olduğunu vurgulayan Başdaş, "Araştırmalar, Konak'ın hava kirliliği açısından İzmir'in en sorunlu ilçelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Bunun en büyük nedeni, çağın temel hizmetlerinden biri olan doğalgazın hâlâ bazı mahallelere ulaşmamış olmasıdır" dedi.

CHP'Lİ YEREL YÖNETİMLERE SERT ELEŞTİRİ

CHP'li yerel yönetimlerin 30 yılı aşkın süredir İzmir'in kalbi Konak'a darbe vurduğunu belirten Başdaş, şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in kalbi, iş bilmez yöneticiler yüzünden kan kaybediyor. CHP'li belediyeler bu şehrin kalbine hançer vuruyor. Konak demek, İzmir demektir. Yeri geldiğinde 'Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz' diyenler, bu rakamlara bakıp neden gerçeği görmüyor? Hamasi söylemlerle Konak halkını oyalamaya devam ediyorlar."

"2029'DA KONAK'I AK BELEDİYECİLİKLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Başdaş, hedeflerinin 2029 yılında Konak'ı AK belediyecilikle buluşturmak olduğunu belirterek, "Ahdimizdir, 2028'de Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. 2029'da Konak'ı AK belediyecilikle taçlandıracağız. Göç veren değil, tercih edilen bir Konak oluşturacağız. Bir zamanlar İzmir'in ve Türkiye'nin marka kenti olan Konak'ı yeniden inşa edeceğiz" dedi.

ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

• 2008 yılından bu yana Konak'ın nüfusu sürekli olarak azalmış, yalnızca 2009 yılında sabit kalmıştır.

• 2024 yılı itibarıyla Konak'ın nüfusu 322 bine düşmüştür.

• "İzmir'in hangi ilçesinde yaşamak istemezdiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda Konak birinci sırada yer almıştır.

• Konak'ı, sırasıyla Buca ve Karabağlar takip etmiştir.