İstinat duvarına çarptı: 2 ölü

Trabzon'unAraklı ilçesinde önceki akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime (41) ve Fatma Küçük'e (43), E.A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Yaralanan iki kardeşten Fatma Küçük kurtarılamadı. İzmir'in Selçuk ilçesinde dün saat 07.30 sıralarında sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar attı.Araçta bulunan İbrahim Tuğcu ve Yiğit Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep D. ise ağır yaralandı. Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün saat 23.30 sıralarında Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Enver Özer (44) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ümit Çalışkan'ın (53) kullandığı canlı tavuk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Vedat Özkan hayatını kaybederken Nihat Özkan ve sürücü Özer yaralandı. AA-DHA-İHA