İzmir’de sağanak etkili oldu! Yine aynı manzaralar: Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yaptığı 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısının ardından, beklenen sağanak sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran yağış nedeniyle İzmir'in birçok noktasında caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Ana arterlerde trafik kilitlenirken, Narlıdere ve Gaziemir ilçelerinde bazı cadde ve sokakları su bastı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri, kentin ana arterlerinden olan Gaziemir Akçay Caddesi oldu. Normal şartlarda da yoğun trafiğin yaşandığı AVM bölgesinde, su birikintileri ve görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafik tamamen kilitlendi. Sürücüler, yavaşlayan trafik akışı nedeniyle dakikalarca direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Hem sürücüler hem de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar zor anlar yaşadı.
SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde ise bir süredir devam eden ancak henüz tamamlanamayan altyapı çalışmaları, sağanak yağışla birleşince sokaklar suyla doldu. Narlıdere ilçesinde de yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Su birikintilerinin bulunduğu caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti.
BELEDİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI
Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirerek vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YAĞMUR BARAJLARA YARADI
Yağış izmir'in cadde ve sokaklarında su baskınlarına neden olurken kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajında yüzleri güldürdü. 15 gün öncesine kadar yüzde 0.13 seviyesine kadar düşen doluluk oranı son günlerde aralıksız olarak yağan yağmur sonrası yüzde 20,80'e yükseldi. Tahtalı'da kullanılabilir su miktarı 59 milyon 700 bin metreküp olarak ölçüldü.