İzmir’de sağanak sele dönüştü: Yeni Foça sular altında kaldı!

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.