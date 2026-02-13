Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de sağanak sele dönüştü: Yeni Foça sular altında kaldı!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:49 Son Güncelleme: 13.02.2026 08:50

İzmir'de sağanak sele dönüştü: Yeni Foça sular altında kaldı!

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış bölgede su baskınlarına neden oldu.

İHA Yaşam
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.

ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.

