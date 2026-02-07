Jandarma kaçakçılara geçit vermedi: 165 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Olayları ve Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında, Ocak ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyetlerde; 144 olaya müdahale edildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 9 bin 443 adet uyuşturucu hap, 112 gram Metamfetamin, 23 kilo 995 gram esrar, 8 kilo 100 gram Skunk, 22 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 27 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 bin 770 paket sigara, 242 litre kaçak alkol, 97 adet elektronik malzeme, 55 adet cep telefonu, 36 adet kol saati, 5 bin 584 adet mühimmat, 492 adet torpil, 419 adet havai fişek, 12 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 kilogram çay, 3 kilogram tütün ve 8 adet tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 165 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 155 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.