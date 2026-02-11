Kadıköy Kitap Fuarı kapılarını açtı

İstanbul Valiliği tarafından "Ben okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen Kadıköy Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. 120'den fazla yayınevinin stant açtığı Kadıköy kitap fuarında çok sayıda yazar ile söyleşi yapılacak. Açılışta konuşan Vali Davut Gül, "Valilik olarak bütün ilçelerimizde kitap fuarı düzenleyeceğiz. Yazarlarla okuyucuları buluşturmak istiyoruz. Kitap okuma projemizle özellikle akşamları 21.00- 21.30 arasında ailecek kitap okuyoruz. Dolayısıyla da istiyoruz ki aileler çocuklarının elinde tutarak en yakın yerde kitap fuarlarını gezsinler ve yazarları okuyucularla buluşturalım" dedi. Kitap fuarının onur konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala da yaptığı konuşmada, günlük hayatta kullanılan kelime sayısının 300-350 civarında olduğunu, bu rakamın artırılması gerektiğini belirterek, "Bunu kitaplar sayesinde yapacağız" ifadesini kullandı. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Davut Gül ve beraberindekiler yayınevlerinin stantları ziyaret etti.