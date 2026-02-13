Kağıthane’de korkutan yangın: Binada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yangın saat 00.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çelikay Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı iş hanında meydana geldi. Yangın henüz bilinmeyen sebeple başladı hemen ardından büyüyerek bütün binayı kapladı. Dumanlar tüm sokağı kaplarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahaleye başladı. Binada yangın sebebiyle mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



YANGINA UYURKEN YAKALANDI KURTARILMAK İÇİN CAMDA BEKLEDİ

Yangına uykuda yakalanan 1 kişi ise çevredekilerin yetkilileri uyarmasıyla kurtarıldı. Yaşlı adam yanlış park sebebiyle caddeye giremeyen merdiven aracını uzun süre camdan sarkarak bekledi. Dumandan ağır şekilde etkilenen yaşlı adam çevredekilerin yardımıyla ambulansa yetiştirildi ve oksijen takviyesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



YAVRU KÖPEK SON ANDA KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin 3 koldan müdahalesi devam ederken üst katlarda müzik stüdyosunda mahsur kalan ve kendilerini içeri kapatan 3 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı. Mahsur kalanların arasında adının 'Rex' olduğu öğrenilen yavru köpek, ekipler tarafından son anda kurtarıldı.