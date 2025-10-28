Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:24

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muhammet Özer
Pazarcık'ta saat 08.30 sıralarında Gaziantep otobanı üzerinde henüz plakaları belirlenemeyen bir tır ile panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

