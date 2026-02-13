Kahveci Dağı’nda sır olay: Aileden flaş iddialar! 19 yaşındaki Sümeyye’ye ne oldu?

"KAYIP BİLDİRİMİ NEDEN GECİKTİ?"

Aile ayrıca, genç kızın evinin dağınık olduğu bilinmesine rağmen resmi kayıp başvurusunun saatler sonra yapılmasını da sorguluyor. "Saat 18.00'de kayıp olduğu anlaşılıyor ancak neden gece 02.00'ye kadar bekleniyor?" sorusunu yönelten yakınları, bu süreçte neler yaşandığının açıklığa kavuşmasını istiyor. Evde bulunan alkol şişeleriyle ilgili de şüphelerini dile getiren aile, "Bu kadar içkiyi tek başına tüketmiş olması hayatın olağan akışına aykırı" iddiasında bulundu.