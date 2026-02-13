Kahveci Dağı’nda sır olay: Aileden flaş iddialar! 19 yaşındaki Sümeyye’ye ne oldu?

3 Şubat'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Sümeyye Satılmış için başlatılan arama çalışmalarında, genç kızın en son Kahveci Dağı civarında görüldüğü tespit edildi. Yapılan aramalar sonucunda kayalık alanda cansız bedeni bulundu. İlk değerlendirmelerde yüksekten düşme ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderildi. Sümeyye, işlemlerin ardından toprağa verildi.
"ANLATILANLARLA GÖRDÜKLERİMİZ ÖRTÜŞMÜYOR"
Kuzeni Kübra Satılmış, kayıp haberini sabah saatlerinde basından öğrendiklerini belirterek, olayın başından itibaren şüpheli durumlarla karşılaştıklarını söyledi. Satılmış, "Ortada kesinleşmiş bir adli rapor yokken 'kesin intihar' denilmesi bizi derinden yaraladı. Olay yerindeki fiziksel şartlar ve yaralanma biçimi intihar iddiasıyla uyuşmuyor" dedi. Aile, özellikle olay gecesine ilişkin güvenlik ve KGYS kameralarının eksiksiz incelenmesini talep ediyor. İddiaya göre Sümeyye, kameralarda Kahveci Dağı'na çıkarken görülüyor; ancak bir süre sonra dağın alt kısmında, Kilise Yolu olarak bilinen noktada yeniden görüntüleniyor. Aile, bu görüntülerin olayın seyrini değiştirebileceğini öne sürüyor.
"KAYIP BİLDİRİMİ NEDEN GECİKTİ?"
Aile ayrıca, genç kızın evinin dağınık olduğu bilinmesine rağmen resmi kayıp başvurusunun saatler sonra yapılmasını da sorguluyor. "Saat 18.00'de kayıp olduğu anlaşılıyor ancak neden gece 02.00'ye kadar bekleniyor?" sorusunu yönelten yakınları, bu süreçte neler yaşandığının açıklığa kavuşmasını istiyor. Evde bulunan alkol şişeleriyle ilgili de şüphelerini dile getiren aile, "Bu kadar içkiyi tek başına tüketmiş olması hayatın olağan akışına aykırı" iddiasında bulundu.
DOSYADAKİ İFADELER
Soruşturma dosyasındaki beyanlara göre; dayısı Salim Yılmaz genç kıza ulaşamayınca eve gittiğini ve durumu 112'ye bildirdiğini ifade etti. Erkek arkadaşı İsmail Aytekin ise aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını, son gün kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Arkadaşı Zülfiya Abdurassulova olay günü görüntülü görüştüklerini, akşam saatlerinden sonra kendisine ulaşamadığını belirtti. İş yeri sahibi Süleyman A. ise Sümeyye'nin yaklaşık 6 aydır gece resepsiyonisti olarak çalıştığını ve ciddi bir sorun yaşamadığını kaydetti. Baba Mustafa Satılmış da kızının ölümüyle ilgili şüpheleri bulunduğunu belirterek bazı kişilerden şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adli tıp raporu beklenirken, olayın intihar, kaza ya da dış müdahale ihtimalleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi. Sümeyye Satılmış'ın ölümü, ardında cevap bekleyen sorular bırakırken; ailesi, "Gerçek neyse ortaya çıksın" diyerek adalet çağrısını sürdürüyor.