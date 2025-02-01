Kardeşimi geri getirebilir misin

Ankara Sincan'da geçen yıl 6 Haziran'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düştü. Özel bir şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz (22), pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.Reklam panosunun temelini 4.5 metre derinlik yerine 1.35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5.40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Ünsal, savunmasında, "Üzgünüm, böyle bir şey yaşansın istemezdim. Rahmetli kardeşimizin acısını içimde yaşıyorum. Firma yetkilisi benim, kazanın gerçekleşeceği öngörümüz yoktu. Beton firması gerekli şartnameye göre beton vermemiş, eksik vermiş. Şartnameyi belediye hazırlıyor ancak derinlik şartnameye göre kazılmamış ve beton da derinliğe göre dökülmüştür. Ben aslında reklam işi yapıyorum, bu olay biraz inşaat işine girmişti. Daha önce de farklı totemler yaptığımız olmuştu. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Kusurlu olduysam, ailenin makul bir fiyatta maddi zararları varsa gidermek istiyorum. Telafisi mümkün değildir ama gidermek isterim. Sincan Belediyesi de işin denetleme ve yapım aşamasında her aşamada denetlemek için geldiler. Derinlik kazıldığında da beton döküldüğünde denetlemek için gelmişlerdi" dedi.Ayşe Yavuz'un ablası Gülser Aydın ise "Neden fırtınada binalar yıkılmıyor? Neden ağaçlar sökülmüyor? Totemi gördüğümüzde o kadarcık betonun taşımayacağı belliydi. Zararımızı karşılamak istiyorsa Ayşe'yi versin bize. Biz totemi gördüğümüzde 'Nasıl altından çıkmıştır Ayşe' dedik. Orası dümdüz boğaz gibi bir yer. Totemin daha önce de sallandığını öğrendik, şikayetçiyiz" dedi.Yavuz ailesinin avukatlarından Onur Bayraktar, olay günü doğal afet değil normal yağış olduğunu belirterek, beton eksikliğinin fahiş derecede olduğunu vurguladı ve olayda 'olası kasıt' olduğunu ileri sürüp, yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasını talep etti. Mahkeme, olay sonucunda ölümün meydana gelmesi ve sanığın bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olması, istenen cezanın alt ve üst sınırlarının göz önünde bulundurulması sonucu sanık Semih Esat Ünsal'ın tutuklanmasına karar verildi. Duruşma ertelendi.