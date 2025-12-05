Katip, adli emanetteki mermileri çaldı

Diyarbakır Adliyesinde çalışan katip M.Y., anahtarla açtığı adli emanet deposunda bulunan 793 adet kalaşnikof mermisini çaldı. Polis tarafından takip edilen M.Y'nin görüştüğü müşteriye belli aralıklara bu mermileri sattığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Savcılık tarafından görüntüler incelendi. Ardından katip M.Y. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.