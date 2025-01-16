Katliam rotası: İki şehirde 5 kişiyi öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru olan Mehmet Tehçi'nin 16 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk, 3 ay önce babasının beylik silahıyla intihar etti. Bu olaydan sonra psikolojik bunalıma giren Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttu.Mehmet Tehçi, aynı zamanda amcasının kızı olan eşi Ferdane Tehçi'yle dün sabah aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Tarsus'ta yaşayan Mehmet Tehçi evde eşini boğarak öldürdükten sonra 2 çocuğunu da yanına alarak kayınpederi Yusuf Tehçi'nin Adana'nın Yüreğir ilçesindeki evine gitti. Mehmet Tehçi, kahvaltı yapmaya hazırlanan Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi ve eşinin halası olan Semiha Tehçi'yi boğazlarını keserek öldürdü.Katliamdan sonra evden ayrılan Mehmet Tehçi, bir dershanede öğretmen olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi bir şey konuşmak bahanesiyle yanına çağırdı. Katil zanlısı, kayınbiraderini de otomobil içinde öldürerek olay yerinden kendi aracıyla kaçtı.5 kişiyi öldüren Mehmet Tehçi, Osmaniye'de yaşayan babası Ökkeş Tehçi'yi telefonla arayarak, "Seni öldürmeye geliyorum" dedikten sonra telefonu kapattı.Adana'da Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı. Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, eşi Hüsne Tehçi ve Semiha Tehçi'nin cesediyle karşılaştı. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yapmaya hazırlandığını, ocakta yumurtaların kaynamış halde olduğunu tespit etti. Hüsne Tehçi'nin rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü, Semiha Tehçi'nin de yengesine yardım için eve geldiği öğrenildi.Acı haberi alan ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Öte yandan Tehçi'nin öldürdüğü kayınbiraderinin cesedi cinayet dedektifleri tarafından ölen şahsın telefonundan yer tespiti yapılarak bulundu. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. Diğer öldürülen 4 kişinin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet masası ekipleri, 5 kişiyi öldürdükten sonra kendi Osmaniye'de yaşayan babası Ökkeş Tehçi'yi öldürmeye giden Mehmet Tehçi'yi Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilde çocukları yanında yakalayarak gözaltına aldı.Ferdane Tehçi'nin uzun süre önce sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi" yazıp paylaşım yaptığı görüldü. Fotoğrafta 3 ay önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızları Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.