Nevşehir’de kayalıklardan düşen 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış hayatını kaybetmişti: Gözyaşları ile toprağa verildi!

Nevşehir'de kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, tamamlanan adli işlemlerin ardından merkeze bağlı Güvercinlik Köyü'ne getirildi. Satılmış için öğle namazını müteakip mahalle camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından merhumenin naaşı köy mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Satılmış ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin güçlükle ayakta durduğu törende duygusal anlar yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Sümeyye Satılmış'tan, Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde bulunduğu sırada yakınlarıyla yaptığı görüntülü görüşmenin ardından haber alınamamıştı. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaya ve dron destekli arama çalışmaları başlatmıştı.

Sürdürülen çalışmalar sonucunda genç kızın cansız bedeni Kahveci Dağı civarında bulunmuş, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.