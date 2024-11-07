Kayıp Şaban Özen’den 2 gündür haber alınamıyor

Kartepe ilçesinde bir çikolata çabrikası'nda çalışan Şaban Özen, 5 Kasım sabahı işe gitmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Ailesi ve yakınları, sağlığından endişe ettikleri Özen'in bir an önce sağ salim bulunmasını umuyor. Umutla bekleyen ailesi, Şaban'ı gören ya da nerede olduğunu bilenlerin kendileriyle ya da yetkililerle iletişime geçmesini rica etti.En son Köseköy'de bulunan Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında görüldüğü öğrenilen gencin yakınları kendisini gören veya nerde olduğunu bilenlerin 0530 458 3798 irtibat numarasını aramalarını istedi.