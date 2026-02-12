Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de öğrenci servisi tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 12.02.2026 11:33

Kayseri'de öğrenci servisi tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de öğrenci servisinin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Bahçecik Barajı yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi, tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Kazada serviste bulunan H.K. hayatını kaybederken, sürücü ile beraber D.K., H.Ö., M.K., H.İ.Y., Ü.K. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılırken, H.K.'nın da cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

