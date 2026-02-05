Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de trafikte dehşet: O anlar kameralara yansıdı! 'Çıkar silahı sık şuna'
Giriş Tarihi: 5.02.2026 12:37

Kayseri’de yol verme meselesi yüzünden çıkan trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin “Çıkar silahı sık lan şuna” dediği duyulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen olayda taraflar birbirine saldırırken, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, görüntülerde yer alan şüphelilerin 31 Ocak'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan kişiler olduğu belirlendi. Söz konusu araç, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanmış, sürücüsüne 2 bin 719 TL idari para cezası uygulanmıştı.

CİNAYET BÜRO DEVREDE

4 Şubat'ta sosyal medyada yayılan kavga görüntülerinde, şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" sözleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonla A.Y. (22), Ö.A. (22) ve E.K. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisin 'dur' ihtarına uymadan önce trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları, karşı tarafı darbederek araçlarına zarar verdikleri tespit edildi.

EHLİYETE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Olayla ilgili otomobil sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 5 bin 211 TL ek idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

