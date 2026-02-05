Kayseri’de trafikte dehşet: O anlar kameralara yansıdı! ’Çıkar silahı sık şuna’

Kayseri'de trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen olayda taraflar birbirine saldırırken, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, görüntülerde yer alan şüphelilerin 31 Ocak'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan kişiler olduğu belirlendi. Söz konusu araç, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanmış, sürücüsüne 2 bin 719 TL idari para cezası uygulanmıştı.