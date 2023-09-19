Kendini unutturmaya çalıştı devlet onu unutmadı... Şehit müdür İsmet Aktürk’ün azmettiricisi 8 yıl sonra yakalandı

Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nin Müdürü İsmet Aktürk'ün içinde bulunduğu makam aracı trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yanına yaklaşan başka bir otomobilden peş peşe ateş açıldı. Kurşunlardan 3'ü İsmet Aktürk'ün vücuduna isabet etti. Hastaneye kaldırılan Aktürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekipler çalışma başlatıldı. Kocaeli- Ankara hattında çalışmalarına başlayan özel ekip, saldırının hemen ardından Kandıra Yolu'nda tarlaya terk edilmiş halde bulunan otomobil üzerinde çalışma başlattı. Aracın gerçek olan plakası yerine ikiz plaka takıldıktan sonra AVM'nin otoparkından çıkarıldığını belirleyen ekipler, yol üzerindeki kameralardan yaptığı araştırmada aracın, Ankara'dan getirildiğini tespit etti.
PUSU KURULARAK MÜDÜRÜ ŞEHİT ETTİLER
Ankara'dan ikiz plaka takılı bordo renkli aracın aynı gece hareket ettiğini ve İstanbul Otoyolu'na çıkışını saptadı. Polis, aynı zamanda 2 aracında daha İzmit'e doğru yola çıktığını belirledi. Her iki aracın olay günü sabah saatlerinde İzmit'e girdiğini belirleyen özel ekip, araçların Aktürk'ün evinin yakınındaki bir güzergahta dolaşarak kontrol yaptı. Aktürk'ün içinde bulunduğu makam aracını takibe alan araçlardan birinin öncü olarak yol aldığını, eylemcileri taşıyan ikiz plakalı aracın da Aktürk'ün aracını arkadan takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı. Aktürk'ün aracının seyir halindeyken yanına yaklaşan eylemcilerin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirlendi.
KOCAELİ EMNİYETİ 8 AYDA OLAYI ÇÖZDÜ
Özel ekip, Mehmet Ayhan ve Özgür Tecer, müdüre ateş edilen araçta da İdris Demirel ile Tuncer Sobacı'nın bulunduğu ortaya çıkarıldı. Olayın Mehmet Ayhan ve Şerafettin Dadaş tarafından planlandığı, Tuncer Sobacı ve İdris Dadaş'nın eylemi gerçekleştirdiği bilgisine ulaşan polis savcılık talimatıyla operasyona başladı.
Cezaevi müdürünün öldürülmesi talimatı veren Firari Şerafettin Dadaş yakalandı | Video
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında şüpheliler Mehmet Ayhan Tuncer Sobacı, Şerafettin Dadaş ve Savaş G.'yi Ankara'da gözaltına aldı. Dört şüpheliden Mehmet Ayhan, Tuncer Sobacı ve Şerafettin Dadaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CEZAEVİ ARKADAŞI MÜDÜRÜN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ
Cezaevi müdürü İsmet Aktürk'ün öldürülmesi talimatının hapishanedeki hükümlü Mustafa Taştan tarafından verildiği ortaya çıktı. Taştan'ın İstanbul'daki Çapa Tıp Fakültesi'ne sevkine izin vermeyen müdüre husumet beslediği için 2009 yılında işlediği suçtan dolayı cezaevinde tanıştığı Şerafettin Dadaş'a talimat verdiği ve plan hazırlandığı belirlendi.
ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Şerafettin Dadaş, 2016 yılı içerisinde Resmi Gazete 'de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddede düzenlemesinden yararlanarak şartlı olarak tahliye edildi. Şerafettin Dadaş, mahkeme süreci devam ederken sırra kalem bastı.
YARGITAY AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZALARINI ONADI
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2015 yılında trafik ışıklarında, sahte plakalı araçtan açılan ateşle öldürülen Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Aktürk cinayeti davasında sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanıklar Mustafa Taştan, Tuncer Sobacı, İdris Demirel, Mehmet Ayhan, Özgür Tecer ve Şerafettin Dadaş çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
FİRARİ DADAŞ YENİ BİR SUÇ ÖRGÜTÜ KURDU
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı içerisinde silah ticareti, kasten yaralama ve gasp olaylarına karışan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çökerttikleri suç örgütünün lideri firari Şerafettin Dadaş olduğunu tespit etti. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FACETİME ÜZERİNDEN ÖRGÜTE TALİMAT
Firari Şerafettin Dadaş, kurduğu suç örgütünü sürekli şehir değiştirdiği illerden facetime üzerinden talimat vererek yönettiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 8 yıldır firari olan Dadaş'ın izini sürdü. Dadaş, yakalanmamak için sürekli şehir değiştirirken bulunduğu illere göre hareket ettiğini ve sahte kimlikle yeni bir hayat kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
ANKARA ORGANİZE POLİSİ YAKALADI
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dadaş'ın Antalya'nın Alanya İlçesi'nde saklandığını belirlendi. Çalışmlarını tamamlayan ekipler, 7 adrese eş zamanlı operasyonda Dadaş saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Dadaş'ın üzerinde sahte kimlik ve sürücü belgesi çıkarken adreslerde ise; sahte polis rozeti, ruhsatsız tabanca, komando bıçağı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.