Kendini unutturmaya çalıştı devlet onu unutmadı... Şehit müdür İsmet Aktürk’ün azmettiricisi 8 yıl sonra yakalandı

FACETİME ÜZERİNDEN ÖRGÜTE TALİMAT

Firari Şerafettin Dadaş, kurduğu suç örgütünü sürekli şehir değiştirdiği illerden facetime üzerinden talimat vererek yönettiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 8 yıldır firari olan Dadaş'ın izini sürdü. Dadaş, yakalanmamak için sürekli şehir değiştirirken bulunduğu illere göre hareket ettiğini ve sahte kimlikle yeni bir hayat kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

ANKARA ORGANİZE POLİSİ YAKALADI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dadaş'ın Antalya'nın Alanya İlçesi'nde saklandığını belirlendi. Çalışmlarını tamamlayan ekipler, 7 adrese eş zamanlı operasyonda Dadaş saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Dadaş'ın üzerinde sahte kimlik ve sürücü belgesi çıkarken adreslerde ise; sahte polis rozeti, ruhsatsız tabanca, komando bıçağı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.