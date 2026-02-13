‘Kesik baş’ vahşeti seri cinayete dönüştü

İstanbul Şişli'de Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37) vahşice katledildiği soruşturmada ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ergaşaliyeva Seyyare'nin (32) de aynı adreste, aynı caniler tarafından öldürülüp parçalanarak çöpe atıldığı ortaya çıktı. Seyyare için yapılan kayıp müracaatıyla araştırmayı derinleştiren polis korkunç bir tesadüfle karşılaştı.

Seyyare'nin en son görüldüğü Ümraniye'deki adresin Durdona Khokimova'nın başı kesilmiş halde bulunduğu cinayet mahalli ile aynı yer olduğu saptandı. Polis, Durdona Khokimova'nın ile kayıp Ergaşaliyeva'nin, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile bir ay boyunca aynı evde yaşadıklarını hatta Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K.'nın sevgili olduklarını tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, vahşetin rotasını çizdi. 23 Ocak'ta Ergaşaliyeva eve giriş yapıyor, ardından iki katil zanlısı peşinden geliyor. Kadınlardan bir daha haber alınamıyor. 24 Ocak'ta şüpheliler gün boyu evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri dönüyor. Son çıkışta caniler bu kez eve beyaz bir valizle giriyor, bir süre sonra aynı valizle çıkıp taksiye binerek Fatih'e gidiyorlar. Valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneliyorlar.

CEZAEVİNDEN GETİRİLDİLER

Savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılarak sorguya alınan zanlılar, Ergaşaliyeva'yı da 23 Ocak'ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedini parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını itiraf etti. İki cani, 13 Şubat adliyeye sevk edildi. Şişli'deki vahşet evi, iki kadına mezar olan bir "ölüm evi" olarak kayıtlara geçti. -