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Giriş Tarihi: 3.5.2024 16:16

Kırıkkale'de otomobil menfeze uçtu: 1 ölü var!

Kırıkkale'de 70 yaşındaki Muharrem G., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek menfeze uçtu. 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralı kurtuldu.

DHA
Kırıkkale’de otomobil menfeze uçtu: 1 ölü var!

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sulakyurt-Sarıkızlı köyü yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Muharrem G. (70) yönetimindeki 71 BE 542 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Kemal Yavaş'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Muharrem G. ile otomobilde bulunan Fevzi A. (68) ve Ferhami B. (80) sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale'de otomobil menfeze uçtu: 1 ölü var!
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