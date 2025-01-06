Kırşehir’deki feci trafik kazasında yaralı sayısı 21’e yükseldi: İlk açıklama Vali Demiryürek’ten geldi

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir'in Savcılı yolu üzerinde, Mustafa Harman yönetimindeki servis aracı, aşırı sis nedeniyle hatalı sollama yaptı ve karşı şeritten gelen Mehmet Duman yönetimindeki araçla çarpıştı. Bu esnada aynı şeritte seyreden Hüsnü Çetin'in kullandığı otomobil de kazaya karıştı. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Murat Adıyaman, Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Mohammed (servis aracında) hayatını kaybetti. Kazada 6'sı ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hamile bir kadının bulunduğu ancak hem anne hem bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Vali Demiryürek, kazanın tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün karışmasıyla meydana geldiğini belirtti. Olay yerinde hayatını kaybedenlerden ikisinin yabancı uyruklu, birinin ise Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Servis aracında bulunanların tamamının Irak uyruklu tarım işçileri olduğu öğrenildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan kişilerin isimleri ise şu şekilde açıklandı: Azhar Sahtar, Marih Ahmed, Fatma Muhammed, Alabasim Alba Badri, Henan Mudir, Hanife Karatut, Sarah Bedel, Fatmiah Atallah Ali, Rara Raşide, Vahide Casım, Wassam Atallah Ali, Tağri Latif, Feyvziye Alayin, Hacer Ali Abip Raişidi, Gadisiye Ekrem, Hayam Dhaher Farhm Raşidi, Haydar Ali Muhammed, Casidiye Kerem. Kazanın ardından yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.