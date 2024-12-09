Fatih'te dün gece yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir restorana giden İspanyol çift bir anda tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce eline bıçağı alan adam kız arkadaşının boğazına dayadı etrafa tehditler savurmaya başladı. Rehine krizi ihbarını alan özel harekat polisi restorana geldi. Polis ekiplerinden biri tercüman oldu. Saldırganın bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı.
POLİSE TESLİM OLDU
Cinnet getiren turist bıçağı bırakmayacağını söylese de silahlı polisleri gördükten sonra tedirgin olmaya başladı. Kısa bir süre sonra ise teslim oldu.
Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü
GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Rehin alınan kadın ise korku dolu dakikalardan sonra emniyete götürüldü ancak sevgilisinden şikayetçi olmadı.
EVLİLİK DIŞI ÇOCUK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
Kız arkadaşından evlilik dışı bir çocuğu olduğu ve aralarında anlaşmazlık yaşandığı da tespit edildi. 23 yaşındaki turistin emniyetteki işlemleri devam ediyor.