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Giriş Tarihi: 9.12.2024 19:31 Son Güncelleme: 9.12.2024 19:54

Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü

İstanbul Fatih’te bir restoranda kavga eden iki sevgilinin tartışması bıçaklı rehin almaya kadar geldi. Kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp rehin alan sevgili özel harekat polislerince gözaltına alındı. İfadesinde halüsinasyon gördüm diyen İspanyol sevgililerin evlilik dışı çocuk yüzünden tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü

Fatih'te dün gece yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir restorana giden İspanyol çift bir anda tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce eline bıçağı alan adam kız arkadaşının boğazına dayadı etrafa tehditler savurmaya başladı. Rehine krizi ihbarını alan özel harekat polisi restorana geldi. Polis ekiplerinden biri tercüman oldu. Saldırganın bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı.

POLİSE TESLİM OLDU

Cinnet getiren turist bıçağı bırakmayacağını söylese de silahlı polisleri gördükten sonra tedirgin olmaya başladı. Kısa bir süre sonra ise teslim oldu.

Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü

TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Özel harekat polisleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken; İspanyol turist emniyetteki ifadesinde halüsinasyon gördüğünü söyledi. İfadesi alınan adamın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve olay sırasında ilaçlarını almaması sebebiyle halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Rehin alınan kadın ise korku dolu dakikalardan sonra emniyete götürüldü ancak sevgilisinden şikayetçi olmadı.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Kız arkadaşından evlilik dışı bir çocuğu olduğu ve aralarında anlaşmazlık yaşandığı da tespit edildi. 23 yaşındaki turistin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü
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