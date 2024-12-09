Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Rehin alınan kadın ise korku dolu dakikalardan sonra emniyete götürüldü ancak sevgilisinden şikayetçi olmadı.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Kız arkadaşından evlilik dışı bir çocuğu olduğu ve aralarında anlaşmazlık yaşandığı da tespit edildi. 23 yaşındaki turistin emniyetteki işlemleri devam ediyor.