Kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen turist çılgına döndü

İstanbul Fatih’te bir restoranda kavga eden iki sevgilinin tartışması bıçaklı rehin almaya kadar geldi. Kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp rehin alan sevgili özel harekat polislerince gözaltına alındı. İfadesinde halüsinasyon gördüm diyen İspanyol sevgililerin evlilik dışı çocuk yüzünden tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.