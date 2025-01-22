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Giriş Tarihi: 22.1.2025 15:45 Son Güncelleme: 22.1.2025 16:21

“Kız meselesi” can aldı

Gaziantep’te aralarında kız meselesi nedeniyle tartışma çıkan gençlerin kavgasında 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci bıçaklanarak öldürüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kız meselesi can aldı

Şehitkamil ilçesinin Fidanlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında kız meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Efe Görkem Y. (17) ile Mehmet Yasin Deveci (19) parkta buluşarak tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Deveci kurtarılamadı.

Mehmet Yasin Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Efe Görkem Y. Cinayeti Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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“Kız meselesi” can aldı
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