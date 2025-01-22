“Kız meselesi” can aldı

Şehitkamil ilçesinin Fidanlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında kız meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Efe Görkem Y. (17) ile Mehmet Yasin Deveci (19) parkta buluşarak tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Deveci kurtarılamadı.

Mehmet Yasin Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Efe Görkem Y. Cinayeti Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.