Kocaeli’de suç ağı çökertildi: Müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 12 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli'de çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerin depolanması ve paylaşılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda, dijital materyaller üzerinden tespit edilen 27 kişiyi gözaltına aldı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında "müstehcenlik" suçu çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin ise sürdüğü bildirildi.