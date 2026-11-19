TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tekme, yumruk ve sopalarla birbirine giren tarafları sakinleştirmekte güçlük yaşadı. Birbirine saldıran şahısları caydırmak için havaya ateş açan ekipler bir süre sonra kavgayı ayırdı.
Avcılar'da iki aile arasında çıkan kavgayı polis ayırdı: O anlar kamerada
KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, tarafların tekme, yumruk ve sopalarla birbirine saldırdığı, polisin biber gazı kullanarak şahısları dağıtmaya çalıştığı anlar yer aldı.