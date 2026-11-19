İstanbul'da dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde G-76 Sokak'ta olay yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tarafların yakınlarının da olaya dahil olması ile kavga büyüdü.