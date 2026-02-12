Tunç Soyer’in yeğeni hakkında şok iddia: Köpeğinin ameliyat parasını bile ödemedi!

SABAH'ın 'CHP'li belediye esnafa çöktü' ve 'Esnaftan alınan bağışlar Soyer'in yeğenine' başlıklı haberiyle gündeme getirdiği olayda Tuğba Özerk ve Deniz Seki konserleri öncesi belediye zabıtalarının otel ve işletmecilerden topladığı bağışların yatırıldığı hesabın sahibi Nigar Arsevi Yeter'in ünlü müzisyen Murat Yeter'in eşi, yolsuzluktan tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca avukat Esennur Ezgi, Şans Prodüksiyon Ajans Filmcilik A.Ş. şirketi adına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Nigar Arsevi Yeter hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' ve 'ticari sırların ifşası', 'haksız rekabet' suçlarından şikayette bulunmuş; Arsevi Yeter'in Banu Ergin'e ait ait şirkette koordinatör olarak çalıştığı dönemde yetkisini kötüye kullanarak, Banu Ergin'in bilgisi ve rızası olmadan kendi lehine işlemler gerçekleştirdiğini iddia edilmişti.

KÖPEĞİNİN AMELİYET VE MUAYENİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDİ İDDİASI

Arsevi Yeter'in köpeği Pongo'nun ameliyat ve muayene ücreti olan yaklaşık 200 bin lirayı ödemediği ve inkar ettiği iddia edildi. Veteriner hekim Tolga Türkan alacağı için Arsevi Yeter'e icra takibi başlattı. Arsevi Yeter de icra takibine itiraz etti. İtiraz üzerine Tolga Türkkan da İstanbul Tüketici Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptali davası açtı.

BUGÜN YARIN DİYEREK OYALADI

Veteriner Tolga Türkkan'ın avukatı Ömer Faruk Türkkan, İstanbul Tüketici Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Arsevi Yeter uzun yıllardır veterinerden hizmet alıyor. Arsevi Yeter'in köpeği Pongo klinikte 2 cerrahi operasyon geçirdi. Devamında tüm tedavi süreçleri veteriner tarafından yapıldı. Arsevi Yeter aldığı son tedavi hizmetinin bedelini ödemedi. Veteriner Tolga Türkkan, Arsevi Yeter'e bir çok kez mesaj gönderdi. Borcu ödemesini talep etti. Ancak Arsevi Yeter bugün yarın diyerek müvekkilimi oyaladı. Watsapp konuşmalarını da mahkemenin bilgisine sunuyoruz" denildi.