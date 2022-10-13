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Giriş Tarihi: 13.10.2022 16:22 Son Güncelleme: 13.10.2022 16:37

Köpeklerden kaçarken araba çarpan çocuk ölmüştü... Köpekleri salan kişi tutuklandı

Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken köpekleri saldığı iddia edilen H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Köpeklerden kaçarken araba çarpan çocuk ölmüştü... Köpekleri salan kişi tutuklandı

Bakırköy sahilde başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 10 yaşındaki Zana Canyovay yola çıktı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Minik Zana dün akşam 20.00'da Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından ailesi tarafından alındı.

Bugün Bağcılar Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli H.D. "Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil sürücüsü A.B. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü...

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Köpeklerden kaçarken araba çarpan çocuk ölmüştü... Köpekleri salan kişi tutuklandı
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