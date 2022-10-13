Köpeklerden kaçarken araba çarpan çocuk ölmüştü... Köpekleri salan kişi tutuklandı

Bakırköy sahilde başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 10 yaşındaki Zana Canyovay yola çıktı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Minik Zana dün akşam 20.00'da Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından ailesi tarafından alındı.
Bugün Bağcılar Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video