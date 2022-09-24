KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM’den 2022 KPSS alan sınavı sonuçları için tarih açıklaması!

2022 KPSS Lisans Sınavı, alan bilgisi oturumları ile devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS alan bilgisi sınavlarında ter dökecek. Bu noktada adayların odaklandığı konulardan biri de KPSS alan sınavı sonuçları açıklanma tarihi oldu. ''KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu, ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimi ile yanıt buldu. Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS alan bilgisi sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…