Küçükçekmece’de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Giriş Tarihi: 12.02.2026 16:41

Küçükçekmece'de hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen araca çarptıktan sonra savrularak park halindeki otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada 5 araçta hasar oluşurken 1 kişi yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Şehit Erol Olçok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan hafif ticari araç ile karşı yönden gelerek dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Toplam 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralanırken, 5 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, hafif ticari aracın sola dönüş yapmak isteyen otomobile hızla çarpması ve araçların savrulma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

