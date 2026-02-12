Küçükçekmece’de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Şehit Erol Olçok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan hafif ticari araç ile karşı yönden gelerek dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Toplam 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralanırken, 5 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, hafif ticari aracın sola dönüş yapmak isteyen otomobile hızla çarpması ve araçların savrulma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.