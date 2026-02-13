Küçükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 ölü

Kaza Küçükçekmece, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde önünde giden temizlik aracına çarptı. Kaza sonrası motosiklet temizlik aracının altına girerken, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki arkadaşı yola savruldu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.