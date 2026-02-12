Küçükçekmece’de zincirleme kaza: 1 Yaralı, 5 araçta hasar

Olay, saat 07.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Şehit Erol Olçok Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, karşı yönden gelerek dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Toplam 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevrede bulunan diğer araçlarla birlikte toplam 5 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hafif ticari aracın, sola dönüş yapmak isteyen otomobile hızla çarpması ve araçların savrulduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.