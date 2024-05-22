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Giriş Tarihi: 22.5.2024 20:35 Son Güncelleme: 22.5.2024 21:00

Kütahya'da yolcu minibüsü devrildi: 13 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 13 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da yolcu minibüsü devrildi: 13 kişi yaralandı

Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine yolcu taşıyan R.İ yönetimindeki yolcu minibüsü, Esentepe Mahallesi Galericiler Sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan yaralılar kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan İ.Ö, G.N, H.A, A.A, A.Ö, F.Y, K.A, İ.İ, F.K, M.G, M.Y, A.Ö ve S.Ş. isimli yolcular ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da yolcu minibüsü devrildi: 13 kişi yaralandı
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