Levent amca sonsuzluğa yüzdü

Türkiye önemli bir çınarını 93 yaşında sonsuzluğa uğurladı. Mimar kimliğiyle yurtiçi ve yurtdışında pek çok önemli yapıya hayat veren, yüzücü kimliğiyle İstanbul'daki yüzme yarışlarına damga vurup Boğaz'ı 31 kez kulaçlarıyla geçen Yüksek Mimar Levent Aksüt organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Geride ise mimari eserler ve binlerce öğrenci bıraktı...Dünyanın pek çok ülkesindeki yüzücülere ilham veren, yaptığı eserleriyle de genç mimarlara ışık tutan Levent Aksüt'ün hayat yolculuğu 1930'da İstanbul Kadıköy'de başladı. İlköğretimini, "Her şeyi orada öğrendim" dediği Fındıklı İsmet İnönü İlkokulu'nda okudu. Öğretmeni Bediha Tansel'in eşi Turan Tansel kendisine keman çalmayı öğretti. Ortaokulda bir gösteride kendisine büyük sanatçı İlham Gencer de eşlik etti. 1947'de bir subay kendisini İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'ne götürdü.Burada yüzmeyi ve atletli jimnastiği öğrendi. 1976-1980 ve 2000-2002 yıllarında iki kez bu kulübün başkanlığını yaptı. Binlerce çocuğun yüzmeyi öğrenmesine ve dolayısıyla sporla tanışmasına vesile oldu. Levent Aksüt, 1970'lerde bir grup arkadaşıyla Rumelihisarı-Kandilli arasındaki 650 metrelik Boğaz hattında yüzüyordu. 1989'da Türkiye Olimpiyat Komitesi yüzme yarışı düzenlemeye başladı. İlk yarışta Levent Aksüt ile birlikte toplam 68 yüzücü vardı. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması'nın bugüne kadar sadece ikisine katılamadı. Yüzerken ne hissediyorsunuz sorusuna, "Özgürlük..." yanıtını vermişti.