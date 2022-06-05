SON DAKİKA: LGS SINAV SORULARI - CEVAPLARI açıklandı mı, ne zaman saat kaçta yayımlanacak? LGS soruları sınavdan hemen sonra SABAH’ta olacak!

LGS sınav soruları ve cevapları için gözler Sabah.com.tr'de! Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi liseye geçiş yapacak binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav an itibarıyla sona erdi. İlk oturumu sözel olacak LGS soruları ve cevap anahtarı ise sınavın hemen ardından bu başlık altında sizlerle buluşacak. Öğrenci ve veliler bu sayede alacakları puanları aşağı yukarı hesaplayabilecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınav saatler 09.30'u gösterdiğinde 81 il genelinde tam 17 bin 915 okulda başladı. Peki, LGS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA | LGS SINAVI SONA ERDİ! SORULAR VE CEVAPLAR SABAH.COM.TR'DE OLACAK!
8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Heyecan dolu sınava ilişkin LGS soruları ve cevapları ise az sonra sabah.com.tr aracılığı ile yayımlanacak.
LGS SINAVINDA İLK OTURUM BAŞLADI! PEKİ, NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.
Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? >>>TIKLAYINIZ
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İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşiyor. Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği sınavın ardından LGS soru ve cevapları SABAH.com.tr'de olacak. Uzman isimler, SABAH Youtube canlı yayınında soruları çözecek, merak edilenlere ışık tutacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
5 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 gün kaldı. Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak.
Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.
UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ UYARILAR
Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ise sınav esnasında soruları çözerken öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı:
Anlamını bilmediğiniz sözcükleri cümlenin gelişine dikkat ederek bulmaya çalışınız.
Soruları en az iki defa verilenle isteneni ayırt ederek okuyunuz.
Paragraf sorularında önce soruyu okuyarak paragrafta ne arayacağınızı bilirsiniz.
Türkçe testindeki paragraf sorularına kendi görüşünüze göre değil, yazarın görüşüne göre cevap veriniz. (En çok bu tür sorularda hata yapılıyor.)
Matematikte işlemi bitirdiğinizde sağlamasını yapınız.
İşlem yapmanız gereken soruları zihninizden çözmeyiniz, her işlem basamağını yazarak yürütünüz.
Takıldığınız sorularda, soru ile ilgili konuyu öğretmenlerinizin nelere dikkat çekerek anlattığını düşününüz.