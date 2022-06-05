SON DAKİKA: LGS SINAV SORULARI - CEVAPLARI açıklandı mı, ne zaman saat kaçta yayımlanacak? LGS soruları sınavdan hemen sonra SABAH’ta olacak!

LGS sınav soruları ve cevapları için gözler Sabah.com.tr'de! Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi liseye geçiş yapacak binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav an itibarıyla sona erdi. İlk oturumu sözel olacak LGS soruları ve cevap anahtarı ise sınavın hemen ardından bu başlık altında sizlerle buluşacak. Öğrenci ve veliler bu sayede alacakları puanları aşağı yukarı hesaplayabilecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınav saatler 09.30'u gösterdiğinde 81 il genelinde tam 17 bin 915 okulda başladı. Peki, LGS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | LGS SINAVI SONA ERDİ! SORULAR VE CEVAPLAR SABAH.COM.TR'DE OLACAK!

8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Heyecan dolu sınava ilişkin LGS soruları ve cevapları ise az sonra sabah.com.tr aracılığı ile yayımlanacak.