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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Libya başkonsolosunun lüks sitedeki evi soyuldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Libya başkonsolosunun lüks sitedeki evi soyuldu
SARIYER'DE lüks bir siteye kendilerine aile görünümü vererek giren 3 sabıkalı kadın hırsız, Libya Başkonsolosu Salahattim Alkasah ile komşusunun evinden 800 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Polisin yaptığı incelemelerde düzgün giyimli ve makyajlı 3 kadın yanlarıda ki bir çocukla siteye öğle saatlerinde misafir gibi giriş yaptı. İçinde kimse bulunmayan daireleri dolaşmaya başlayan 3 hırsız kadın girdikleri Libya Başkonsolosu Salahattim Alkasah'ın evinden bazı ziynet eşyalarını çaldı. Hırsız kadınlar ardından komşu daireye geçti ve oradaki bazı eşyaları da çalıp kayıplara karıştı. Akşam döndükleri evlerinin soyulduğu farkeden site sakinleri önce güvenliğe ardından polise haber verdi. Hırsızların, Libya Başkonsolosu Salahattim Alkasah'ın evinden 500 bin, girdikleri diğer evden de 300 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği 3 kadın hırsızı bir miktar altınla birlikte Maltepe'de gözaltına aldı. 44 ayrı suç kaydı olan Ebru Ulutekin, 17 suç kaydı olan Ayşe Çelik ve kardeşi Mine Çelik, sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Libya başkonsolosunun lüks sitedeki evi soyuldu
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