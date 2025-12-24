Limonun kabuğu suyu kadar faydalı

Limon suyunu kullanıp kabuğunu atıyoruz. Ancak, limon kabuğu da suyu kadar yararlı bileşenler içeriyor. Verywellhealth sitesi, bilimsel çalışmalara dayanarak antioksidan bakımından zengin olan limon kabuğunun faydalarına yer verdi. İşte limonu iyice yıkadıktan sonra soyup elde ettiğiniz kabukları, içeceklerde, tatlılarda ve et yemeklerinde kullanarak kolaylıkla elde edeceğiniz o faydalar:Kalp sağlığını destekler.Kolesterolü düşürür.Diş sağlığını güçlendirir.Mantar ve bakterileri önler.Kanserle mücadeleye yardımcı olur.