Manisa’da korku dolu anlar kamerada! Lise öğrencisi ölümden döndü

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den İzmir istikametine seyir halinde olan Halil Teksin yönetimindeki 35 P 1508 kamyon üzerinde bulunan iş makinesi, yol kenarında ekobisten inen 14 yaşındaki lise öğrencisi Deniz Uyumaz'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan lise öğrencisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı lise öğrencisinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazanın ardından kamyon sürücüsü Halil Teksin gözaltına alındı. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
