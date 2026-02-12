SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece’de molotoflu dehşet! Sevgilisi ile birlikte tehditler yağdırdılar: Seni kaç gün daha koruyacaklar!

GENÇ KIZIN EVİNDE UYUŞTURUCU HAPLAR ÇIKTI

Şüphelilerden Yağmur U.'nun kaldığı daire içerisinde 37 "Lyrica" diye tabir edilen uyuşturucu amaçlı kullanılan hap ele geçirilirken, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.F.E.'nin cep telefonunda da mağdura atılan tehdit mesajları ile video kaydı görüldü. Şüphelilerden Ö.F.E.'nin (23) daha önce çeşitli suçlardan 7 kaydı, Yağmur U.'nun (23) 2 kaydı ve 18 yaşından küçük şüpheli B.U.T.'nin 7 kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.