Marmara’yı sağanak vurdu

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak, Bursa'nın Yenişehir, İnegöl, İznik, Orhangazi, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili oldu. Yenişehir ilçesinde, 300 mevsimlik işçi ile 30'a yakın çocuğun kaldığı çadırlarda yaşayan aileler, yağmur suyundan etkilenmemek için eşyalarını toplayıp, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları, çadırların çevresine dökerek önlem aldılar.Şiddetli yağışlar ulaşımda da sorunlara neden oldu. Bursa'nın İznik ilçesinde, sel suyu nedeniyle Gemlik ve Orhangazi ilçesinde ulaşım güçlükle yapılırken, İnegöl ilçesinde ise birçok ev ve iş yerlerini su bastı. Yapılan ihbarları değerlendiren itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye ediyor. Sağanak İznik- Gemlik yolunda da etkili oldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Mustafalı Mahallesi yakınlarında yüksek kesimlerden gelen taş ve moloz nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra trafiğe açıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren şiddetli yağmur taşkına neden oldu. İznik ilçesinde ise bir vatandaş göle dönen sokakta yağmur sularıyla duş aldı. O anlar çevredekilerin kamerasına yansırken, belediye ekipleri ise oluşan tahribatın giderilmesi için kolları sıvadı.Sağanak sebebiyle merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Bursa Şehir Hastanesi istikametinden gelen kamyonet, yağmur sebebiyle ıslanan yolda virajı alamayınca önce bir araca ardından refüjdeki ağaca çarptı. Ağacı deviren kamyonet, refüjde zemine 90 derece dik olarak kaldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Sakarya'da önceki gece saatlerinde şiddetli yağış başladı. Sabah saatlerine kadar süren yağış Arifiye ve Erenler ilçesinde bazı caddeleri sular altında bıraktı. Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nden geçen dere, sağanak nedeni ile taştı. Sabah saatlerinde derenin etrafındaki evlerin bahçeleri, yollar ve tarım alanları adeta göle döndü. İlerleyen saatlerde yağışın azalan etkisi ile birlikte taşan derenin debisi düştü. Yol ve bahçeleri basan suyun büyük bir kısmı çekildi.Öte yandan, belediye ekipleri de şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk olmaması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı.Kocaeli'de etkili olan sağanak, Kandıra ilçesinde su baskınlarına yol açtı. Kent genelinde sabah başlayan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor. İzmit ilçesinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşanırken, ulaşımda aksamalar oldu. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve tramvay durakları ile bina saçakları altına sığındı.Kandıra'da da tarım arazileri taşkınlar nedeniyle zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu. Kerpe Mahallesi'nde Paşaağzı Deresi'nin taşması sonucu bahçesini su basan bir sitenin otoparkındaki araçlar zarar gördü. Cebeci Mahallesi'nde ise giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.Sağanak nedeniyle Doğancılı Mahallesi'nde kamp yapan tatilciler zor anlar yaşadı. Sarısu Deresi'nin taşması sonucu kamp alanındaki çadırları su basarken, vatandaşlar karavanlarda mahsur kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve İSU'ya bağlı ekipler, su baskını olan yerlere iş makineleriyle müdahale ediyor.Vali Seddar Yavuz, sabah başlayan yağışın yer yer 100 kilogramı aştığını açıkladı.Düzce'de önceki akşamdan bu yana devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezi ile Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşkın meydana geldi. Ekiplerin riskli bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.Vali Cevdet Atay, meteorolojiden yapılan uyarıların ardından, kentte olası risk bölgelerini incelediklerini belirterek, alınacak tedbirler konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.