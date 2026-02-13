Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te hayvan barınağı sular altında
Giriş Tarihi: 13.02.2026 15:18

Marmaris’te hayvan barınağı sular altında

Marmaris’te etkili yağış hayatı felç etti, bazı bölgelerde baskın ve taşkınlar yaşandı. Hisarönü Kiseburnu’ndaki Sevgi Bahçesi hayvan barınağı sel sularına teslim oldu. Barınakta 300’e yakın hayvan tehlike altında, yetkililerden acil yardım bekleniyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te hayvan barınağı sular altında
  • ABONE OL

Muğla Marmaris'te son günlerde etkili olan yoğun yağış, kenti olumsuz etkiledi. Hisarönü Kiseburnu mevkiinde yaklaşık 10 dönümlük arazide bulunan ve 300'e yakın hayvanın yaşadığı Sevgi Bahçesi hayvan barınağı, dere ıslahının doğru yapılamaması nedeniyle sel sularının etkisi altında kaldı. Barınakta sular hâlâ yüksek ve büyük çapta hasar oluştu.

Barınak sorumlusu Tülay Yıldız, yetkililerden acil yardım talep ederek, "Hayvanlarımız büyük tehlike altında. Sular hâlâ yükseliyor, acilen müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

Marmaris'in birçok noktasında da hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde baskın ve taşkınlar meydana gelirken, bazı yollar ve yerleşim alanları su altında kaldı. Yetkililer, vatandaşları sel riskine karşı dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları konusunda uyarıyor. AFAD ve belediye ekipleri, bölgedeki zarar tespit çalışmalarını sürdürürken, önceliğin insan ve hayvan güvenliği olduğu belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgedeki yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’te hayvan barınağı sular altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz