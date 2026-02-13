Marmaris’te hayvan barınağı sular altında

Muğla Marmaris'te son günlerde etkili olan yoğun yağış, kenti olumsuz etkiledi. Hisarönü Kiseburnu mevkiinde yaklaşık 10 dönümlük arazide bulunan ve 300'e yakın hayvanın yaşadığı Sevgi Bahçesi hayvan barınağı, dere ıslahının doğru yapılamaması nedeniyle sel sularının etkisi altında kaldı. Barınakta sular hâlâ yüksek ve büyük çapta hasar oluştu.

Barınak sorumlusu Tülay Yıldız, yetkililerden acil yardım talep ederek, "Hayvanlarımız büyük tehlike altında. Sular hâlâ yükseliyor, acilen müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

Marmaris'in birçok noktasında da hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde baskın ve taşkınlar meydana gelirken, bazı yollar ve yerleşim alanları su altında kaldı. Yetkililer, vatandaşları sel riskine karşı dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları konusunda uyarıyor. AFAD ve belediye ekipleri, bölgedeki zarar tespit çalışmalarını sürdürürken, önceliğin insan ve hayvan güvenliği olduğu belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgedeki yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.