Mersin’de genç kız kabusu yaşamıştı: Zanlılardan pes dedirten savunma!

18 Kasım Cuma akşamı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı.
Atılan cisim 3 genç kızdan Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, plakasız motosikletle gelen şüpheliler izlerini kaybettirdi.
'TİKTOK'TAKİ BALON ATMA CHALANGE' OYUNUNDAN ETKİLENDİK
Olayın ardından zanlıların yakalanması için detaylı bir çalışma yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal K. ile Ahmet K.'yi gözaltına aldı.
Şahısların olayı 'Tiktok'taki balon atma chalange' oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.