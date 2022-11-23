Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de genç kız kabusu yaşamıştı: Zanlılardan pes dedirten savunma!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:53 Son Güncelleme: 23.11.2022 17:04

Mersin'de genç kız kabusu yaşamıştı: Zanlılardan pes dedirten savunma!

Mersin'de üniversite 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Hatice Aslan iki arkadaşıyla yolda yürürken yanlarında hızla geçen motosikletli iki kişinin yüzüne attığı sıvı madde ile yaralandı. Acı içinde yere yığılan genç kız hastaneye kaldırıldı.Mersin'de yolda yürüyen üniversiteli 3 genç kıza yabancı cisim atarak birinin yaralanmasına neden olan motosikletli 2 genç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin’de genç kız kabusu yaşamıştı: Zanlılardan pes dedirten savunma!

18 Kasım Cuma akşamı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı.

Atılan cisim 3 genç kızdan Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, plakasız motosikletle gelen şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan Aslan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

'TİKTOK'TAKİ BALON ATMA CHALANGE' OYUNUNDAN ETKİLENDİK

Olayın ardından zanlıların yakalanması için detaylı bir çalışma yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal K. ile Ahmet K.'yi gözaltına aldı.

Şahısların olayı 'Tiktok'taki balon atma chalange' oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Mersin'de genç kız kabusu yaşamıştı: Zanlılardan pes dedirten savunma!
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