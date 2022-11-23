Video Yaşam Mersin'de üniversiteli kızlara yabancı cisim atan motosikletli gençler adliyeye sevk edildi | Video
Mersin'de üniversiteli kızlara yabancı cisim atan motosikletli gençler adliyeye sevk edildi | Video

Mersin'de üniversiteli kızlara yabancı cisim atan motosikletli gençler adliyeye sevk edildi | Video

23.11.2022 | 16:57

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Mersin'de yolda yürüyen üniversiteli 3 genç kıza yabancı cisim atarak birinin yaralanmasına neden olan motosikletli 2 genç adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayı 'Tiktok'taki balon atma 'chalange' oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenilirken, balonun içinde sadece su olduğu tespit edildi.

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18 Kasım Cuma akşamı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı. Atılan cisim 3 genç kızdan Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, plakasız motosikletle gelen şüpheliler izlerini kaybettirdi. Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan Aslan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Olayın ardından zanlıların yakalanması için Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 150 kişilik özel ekip oluşturuldu. Kafalarında kask bulunan ve olaydan sonra mobilet üzerinde sürekli yer değiştiren şüphelilerin belirlenmesi için bölgedeki yaklaşık 700 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, zanlıların Bilal K. ile Ahet K. olduğunu belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şüphelilerin, olayı 'Tiktok'taki balon atma 'chalange' oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların genç kızlara attıkları cismin ise içerisinde su bulanan balon olduğu tespit edildi.

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