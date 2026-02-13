Meteoroloji uyarmıştı | Sağanak sele dönüştü: İzmir, Adana ve Antalya sular altında kaldı!

ANTALYA'DA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Serik, Manavgat ve Alanya'nın özellikle yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki derelerde su seviyesinde önemli artış yaşandı. Serik'in Üründü Mahallesi'nden geçen derede yağış nedeniyle su taşkın riski oluştu. Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle derenin debisi yükselirken, köprülerde biriken atıklar taşkın riskini artırdı. Serik ile Manavgat ilçelerini ayıran Köprüçay Irmağı'nda da su seviyesi ciddi anlamda yükseldiği belirtildi. Serik'te etkili olan yağışın etkisiyle Belek turizm merkezindeki Belek Beach Park önündeki yolda su birikintisi oluştu. Yer yer kaldırım seviyesini geçen suya giren bir otomobil ve minibüs mahsur kaldı. Araç sahipleri kurtarma için çekici yardımı istedi. Bölgeye gelen çekiciye yüklenen 2 araç bölgeden götürüldü.Manavgat, Oymapınar ve Naras barajlarının tam doluluk seviyesine ulaşmasıyla yer yer su salımı yapıldığı belirtilirken, bununla beraber Manavgat ilçe merkezinden geçerek denize dökülen Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinde ciddi bir yükselme olduğu görüldü. Özellikle dün gece Manavgat Irmağı'nın ilçe merkezinden geçen bölümünün kıyısında bulunan bazı işletmelerde su baskınları meydana geldi.