Meteoroloji uyarmıştı | Sağanak sele dönüştü: İzmir, Adana ve Antalya sular altında kaldı!

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.
ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI
İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.
ADANA'DA SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiği güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli yerlere götürüldü.
DSİ'ye ait boş sulama kanalları da sağanakla birlikte suyla doldu. İl genelinde sağanağın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
Antalya'da kuvvetli sağanak yağış: Sokaklar göle döndü! | Video
ANTALYA'DA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Serik, Manavgat ve Alanya'nın özellikle yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki derelerde su seviyesinde önemli artış yaşandı. Serik'in Üründü Mahallesi'nden geçen derede yağış nedeniyle su taşkın riski oluştu. Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle derenin debisi yükselirken, köprülerde biriken atıklar taşkın riskini artırdı. Serik ile Manavgat ilçelerini ayıran Köprüçay Irmağı'nda da su seviyesi ciddi anlamda yükseldiği belirtildi. Serik'te etkili olan yağışın etkisiyle Belek turizm merkezindeki Belek Beach Park önündeki yolda su birikintisi oluştu. Yer yer kaldırım seviyesini geçen suya giren bir otomobil ve minibüs mahsur kaldı. Araç sahipleri kurtarma için çekici yardımı istedi. Bölgeye gelen çekiciye yüklenen 2 araç bölgeden götürüldü.Manavgat, Oymapınar ve Naras barajlarının tam doluluk seviyesine ulaşmasıyla yer yer su salımı yapıldığı belirtilirken, bununla beraber Manavgat ilçe merkezinden geçerek denize dökülen Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinde ciddi bir yükselme olduğu görüldü. Özellikle dün gece Manavgat Irmağı'nın ilçe merkezinden geçen bölümünün kıyısında bulunan bazı işletmelerde su baskınları meydana geldi.
'SEL RİSKİ VAR, GELMEYİN'
Alanya'da ise Dim Alacami Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış yolların kapanmasına neden oldu. Yayla bölgesinden inen su nedeniyle derelerin debisi yükselirken, bölgedeki bazı evlerin bahçeleri de suyla doldu. Dim Alacami Mahalle Muhtarı Kadir Kozak, aşırı yağışlar nedeniyle köy yollarının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve tehlike oluşturduğunu söyledi. Muhtar Kozak paylaştığı videoyla vatandaşları yolların kapalı olduğu konusunda uyararak, 'Köye gelmeyin' çağrısında bulundu.
METEOROLOJİDEN SEL UYARISI
Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, kentin doğusunda ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların bin 700 rakım ve üzeri kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının tahmin edildiği belirtildi. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
ANTALYA'DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Antalya'da yarın günün ilk saatlerinden itibaren yağışın şiddetini artıracağı uyarısında bulunulması üzerine Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş, Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alındığında öğrenciler ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 7 ilçe genelinde 13 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de idari izinli sayıldı.