MHP lideri Bahçeli ve Bakan Kurum’a Osmaniye’deki projeleri anlattı

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ilk olarak MHP lideri Bahçeli' daha sonra Bakan Kurum'u makamına ziyaret gerçekleştirdi. Kentte yapımı devam eden yapılacak projeleri anlattığını ifade eden Başkan Çenet, Osmaniye'nin yeni Türkiye yüzyılında en başarılı kentsel dönüşümlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.

MHP lideri Bahçeli ve Bakan Kurum'a Osmaniye'deki projeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Çenet, "Osmaniye'miz için üzerinde çalıştığımız merkez 500 dönüm kentsel dönüşüm projesinin etaplarını arz ettik. Osmaniye'mize kentsel dönüşümler, Küçük Sanayi Sitesi'nin dönüşümü ile ileri teknoloji Biyolojik Artıma Tesisi kurulması ve yaz aylarında azalan su kaynaklarımıza ilaveten Aslantaş Barajı'ndan Osmaniye'mize su getirme proje ve İçme Suyu Arıtma Tesisi kurma işlerimizi sunduk" diye konuştu.