Milli Teknoloji Hamlesi yer altının potansiyeliyle buluştu: Türk Altın’a TEKNOFEST’te yoğun ilgi!

YARIŞMANIN ÖTESİNDE BÜTÜNCÜL BİR EKOSİSTEM: EĞİTİMDEN AR-GE'YE TAM DESTEK

Türk Altın İşletmeleri, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması'nı yalnızca bir takvim faaliyeti veya dereceye girenleri belirleyen bir organizasyon olarak değil; sürdürülebilir, bağımsız ve yerli madencilik teknolojileri ekosisteminin başlangıç noktası olarak konumlandırıyor.

Şirket, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve genç yetenekleri sektöre kazandırma hedefi doğrultusunda çok katmanlı destek modellerini devreye almıştır:

Geleceğin Madencileri Bursu: Yurt içinde madencilik, yer bilimleri ve mühendislik alanlarında öğrenim gören başarılı lisans öğrencilerine yönelik kapsamlı finansal ve mentorluk desteği.

Cabir b. Hayyan Yurt Dışı Eğitim Bursu: Sektörün geleceğinde kritik rol oynayacak ileri metalürji, kimya ve ileri maden teknolojileri alanında küresel düzeyde uzmanlık kazanacak genç araştırmacılara yönelik uluslararası lisans ve lisansüstü burs programı.

Türk Altın Ar-Ge Merkezi Projesi: TEKNOFEST sahnesinde ortaya konan fikirlerin, algoritma ve tasarımların yarışma sonrasında rafa kaldırılmasını önleyerek, bu fikirlerin test edilebileceği, kuluçkalanabileceği ve ticarileşebileceği entegre bir altyapı.