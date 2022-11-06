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Giriş Tarihi: 6.11.2022 11:06 Son Güncelleme: 6.11.2022 11:36

MİT, PKK/YPG Ayn İsa sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Başkanlığı, PKK/YPG terör örgütünün kabusu olmaya devam ediyor. MİT tarafından Suriye’ de PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Genel Sorumlusu Azad kod Kays Berho Sulayva, yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Sulayva’nın, TSK’nın TSK tarafından 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na yönetici düzeyde bizzat katıldığı ve güvenlik güçlerimize yönelik etlem gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MİT, PKK/YPG Ayn İsa sorumlusunu etkisiz hale getirdi

PKK/YPG kadrolanna Irak'tan 2013'te katılan ve geçmişte Suriye Tel Tamir Eyaleti Genel Sorumlusu Kays Berho Sulayva, TSK tarafından 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na yönetici düzeyde bizzat katılması, akabinde de Barış Pınar Harekat Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize etmesi nedeniyle MİT tarafından takibe alınmıştı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİR BİR ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

PKK/PG Ayn isa Eyaleti'nde MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlarda örgütün üst üste yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesi üzerine PKK/YPG, Azad kod Kays Berho Sulayva'nın Tel Tamir Eyaleti'nden Ayn İsa Eyaleti'ne gönderdi. Buradaki faaliyetleri MiT tarafindan kontrol altına alinan Azad kod Berdo Sulayva, kısa süre önce düzenlenen bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
Örgütün Suriye yapılanmasında sorumlu düzeyde Iraklı bir örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesi ile örgütün Suriye'de sadece yerel unsurlarin faaliyet gösterdiği yönündeki tezi bir kez daha deşifre edilmiş oldu.

IRAK VE SURİYE'DE FAALİYETTE BULUNDU

Kays Berho Sulayva, PKK saflarına katılmasının ve silahlı eğitimini tamamlamasının ardından önce Irak/Sincar akabinde Suriye/Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi. Suriye/Haseke'de ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017 döneminde tekrar Raselayn-Tel Tamir hattinda sorumlu seviyede faaliyetlerine devam etti.

MİT, PKK'YA SURİYE'DE NEFES ALDIRMIYOR

PKK/YPG Diplomasi Sorumlusu Mazlum Kobani/Sahin Cilo kod Ferhad Abdi Şahin, kısa süre önce Sarkul Avsat'a verdiği demeçte "Türkiye'nin SiHA'lar ile son iki yilda PKK/YPG'nin en iyi askeri liderlerini hedef alan 70 hava saldırısı düzenlediğini" ifade etmisti. Diğer
yandan güvenli uzmanları, PKK elebaşlarından Cemal kod Murat Karayılan'ın "biraz vicdanlı olun, durun artık, bu PKK size ne yapmiş" şeklinde bir süre önceki ifadeleri dikkate alındığında, örgütün, MİT'in son dönemde yaptığı operasyonlardan ciddi şekilde etkilendiğini gösterdiğini belirtiyor

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MİT, PKK/YPG Ayn İsa sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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