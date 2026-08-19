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Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:51 Son Güncelleme: 19.08.2026 11:41

Mizah değil provokasyon! Hedefte yine: Gençler ve çocuklar var! Platformların algoritması ile hızla yayılıyor

Sosyal medya platformlarında son dönemde mizah kisvesi altında sunulan provokatif paylaşımlar çoğaldı. Türk halkını, Türk askerini, aileyi ve toplumsal değerleri zedelemeyi hedefleyen bu içerikler sistematik bir biçimde yapay zeka uygulamaları aracılığıyla video formatına büründürülüyor. Platformların algoritması sayesinde hızla yayılan bu sözde mizahi içerikler takip etmese ve beğenmese de kullanıcıların karşısına çıkarılıyor. Türkiye'nin uluslararası arenada daha da güçlenerek barış için etkin bir rol oynadığı dönemde söz konusu paylaşımların birbirine benzer hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılması dikkat çekiyor. Masum eğlence görüntüsü altında sunulan bu içeriklerle gençlerin toplumsal ve milli değerlere karşı duyarlılığının zayıflatılması, değerlerin sıradanlaştırılarak zamanla aşındırılması ve Türkiye üzerinde kirli emelleri olan odaklara alan açılması amaçlanıyor.

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Mizah değil provokasyon! Hedefte yine: Gençler ve çocuklar var! Platformların algoritması ile hızla yayılıyor
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Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte provokatif içerik üretmek kolaylaştı. Gerçek kişilerin görüntü ve seslerinin taklit edilebildiği, olayların farklı bir bağlamda yeniden kurgulanabildiği videolar birkaç dakika içerisinde hazırlanabiliyor. Ardından "mizah", "parodi" veya "eğlence" etiketiyle dolaşıma sokulan bu içerikler, provokatif mesajları normalleştirerek hızla yayıyor, dezenformasyonun etkisi ve boyutu da böylelikle artıyor.

MİZAH MASKESİ ALTINDA TOPLUMSAL DEĞERLER HEDEF ALINIYOR

Son dönemde ise; Türk toplumu, Türk askeri, aile ve milli değerler üzerinden provokatif paylaşımlar bilinçli ve sistematik bir biçimde mizah kisvesi adı altında manipülatif bir biçimde sunuluyor.

Toplumun hassas olduğu başlıklar seçilerek tepki oluşturacak görüntüler hazırlanıyor. Farklı kesimleri karşı karşıya getirecek ifadeler ve görseller, mizah unsuru gibi sunularak normalleştiriliyor.

İçeriğe tepki gösterildiğinde ise "şaka", "parodi" veya "mizah" savunması devreye sokuluyor. Böylece içerik hem eleştiriden uzaklaştırılıyor hem de aldığı tepki yeni bir etkileşim aracına dönüşüyor. Tepki gösteren kullanıcıların yorumları, alıntıları ve yeniden paylaşımları da söz konusu içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

ZAMANLAMASI MANİDAR İÇERİKLER: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ARTTIKÇA PROVOKASYONLAR DA ARTIYOR

Mekke Anlaşması, NATO Zirvesi ve Türkiye'nin uluslararası arenada giderek artan ağırlığı gibi gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bu içeriklerin yoğunlaşması dikkat çekiyor. Türkiye'nin diplomatik ve siyasi etkinliğini artırdığı süreçte, toplumsal birlik ve milli kurumları hedef alan içeriklerin sistematik şekilde dolaşıma sokulması, Türkiye karşıtı troll gruplarının yeni bir algı operasyonu silsilesi oluşturmaya çalıştığını net biçimde gösteriyor.

'Birbirinden bağımsız hesap' görüntüsü verilen ancak aynı odaklar tarafından servis edilen paylaşımlarda benzer temaların, benzer anlatım biçimlerinin ve aynı toplumsal hassasiyetlerin kullanılması dikkat çekiyor.

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ALGORİTMA PROVOKATİF MİZAH ÖĞELERİNİ HIZLA YAYIYOR!

X başta olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında tartışma yaratan, kullanıcıları yorum yapmaya ve yeniden paylaşmaya yönelten içerikler kısa sürede geniş kitlelerin karşısına çıkabiliyor. İçeriğin olumlu ya da olumsuz tepki alması da bu açıdan fark yaratmıyor. Öfke, şaşkınlık veya tepki amacıyla yapılan her paylaşım, içeriğin daha fazla kullanıcıya ulaşmasına katkı sağlıyor.

Bu durum, hesaplarını büyütmek ve daha fazla görünürlük elde etmek isteyen kullanıcıları da söz konusu içeriklerin parçası haline getiriyor. Etkileşim getirdiği görülen provokatif videolar yeniden üretiliyor, farklı hesaplardan servis ediliyor ve aynı içerik farklı başlıklarla tekrar tekrar gündeme taşınıyor.

Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğini artırdığı bir dönemde milli değerlere, toplumsal yapıya ve kamu kurumlarına yönelik bu içeriklerin yoğunlaşması ise dikkat çekici bir dijital propaganda ve algı operasyonu tablosunu ortaya koyuyor.

BENZER PROVOKASYONLAR SAHNELERDE DE SERGİLENİYOR!

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği "Sabotaj" adlı sözde gösteri, bir nefret şovuna dönüşmüştü. Rezil gösteride; devletin zirvesinden gazi Meclis'e, kutsal değerlerden milli basına kadar birçok milli ve manevi değer hedef alınmıştı.

Sanat maskeli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'tan rezil gösteri: Milli ve manevi değerleri hedef aldılar | Video

DENİZ GÖKTAŞ'IN SÖZDE GÖSTERİSİ İNFİAL YARATMIŞTI

Deniz Göktaş isimli sözde komedyen de Harbiye'de dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovu sahnelemişti. Deniz Göktaş gösteride "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ MİZAH KİSVESİYLE TOPLUMSAL DEĞERLERE KARŞI AŞINDIRMA ÇABASI

Hem sahnelerde sergilenen sözde gösteriler hem de sosyal medyada mizah kisvesi altında dolaşıma sokulan provokatif içerikler, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan bir anlayışı ortaya koyuyor.

Masum eğlence görüntüsü altında sunulan bu içeriklerle gençlerin toplumsal ve milli değerlere karşı duyarlılığının zayıflatılması, değerlerin sıradanlaştırılarak zamanla aşındırılması ve Türkiye üzerinde kirli emelleri olan odaklara alan açılması amaçlanıyor.

İçeriğin niteliğine göre söz konusu paylaşımların ceza hukuku kapsamında soruşturma konusu olabileceği de vurgulanıyor.

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Mizah değil provokasyon! Hedefte yine: Gençler ve çocuklar var! Platformların algoritması ile hızla yayılıyor
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