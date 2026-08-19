Mizah değil provokasyon! Hedefte yine: Gençler ve çocuklar var! Platformların algoritması ile hızla yayılıyor

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte provokatif içerik üretmek kolaylaştı. Gerçek kişilerin görüntü ve seslerinin taklit edilebildiği, olayların farklı bir bağlamda yeniden kurgulanabildiği videolar birkaç dakika içerisinde hazırlanabiliyor. Ardından "mizah", "parodi" veya "eğlence" etiketiyle dolaşıma sokulan bu içerikler, provokatif mesajları normalleştirerek hızla yayıyor, dezenformasyonun etkisi ve boyutu da böylelikle artıyor.

MİZAH MASKESİ ALTINDA TOPLUMSAL DEĞERLER HEDEF ALINIYOR

Son dönemde ise; Türk toplumu, Türk askeri, aile ve milli değerler üzerinden provokatif paylaşımlar bilinçli ve sistematik bir biçimde mizah kisvesi adı altında manipülatif bir biçimde sunuluyor.