Mucizevi bitkide hasat başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde dünyanın en pahalı baharatı safranda hasat başladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede büyük düşüş yaşanırken safranın gramı 600 TL'den alıcı buluyor. İklim şartları nedeniyle Kozan'da bu yıl 1 dönüm alandan 100 gram safran hasat edilmesi bekleniyor. Safranın çiçekleri tek tek toplanarak içindeki kırmızı teller çıkarılıp kurutuluyor. İlaç, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılan safran, tıbbi aromatik bitkiler arasında yüksek katma değerli ürünler arasında yer alıyor.İlçede tek üretici olan Ali Gök, ilk hasadını gerçekleştirdi. Gök, "650 rakımda üretim yapıyorum. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle çiçek sayısı azaldı. Bu yıl 100 gram civarında olacak" dedi.