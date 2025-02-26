Mukaddes emanetler Ramazan’a hazır

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın en çok ziyaret edilen bölümlerinden olan Mukaddes Emanetler Dairesi'nde yaklaşan Ramazan ayıyla ilgili çalışmalar devam ederken, eserler titizlikle temizlenip hazır hale getirildi. Onbir ayın sultanı Ramazan'da ziyaretçi akınına uğrayan bölümde şu sıralar hummalı bir çalışma yürütülüyor. Mukaddes Emanetler Dairesi; halısından çinilerine, zemininden kubbesine, eserlerin sergilendiği vitrinlerden kutsal emanetlere kadar en ince ayrıntısına kadar elden geçiriliyor. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Her yıl Ramazan geldiğinde Mukaddes Emanetler Dairesi ile ilgili çok özel bir temizlik yapıyoruz. Temizlik hizmetleri geleneklere uygun olarak sürdürülüyor" dedi. Bu arada, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan ayında da geleneksel iftar sofralarını kuruyor. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü de bu kapsamda Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kuracak.