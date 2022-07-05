Mustafa’ya niyet Alperen’e kısmet

İzmir'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası, 4 yaşındaki Alperen Çelik, 5 ay önce ABD'de yapılan ameliyatın ardından sol kulağına kavuştu. Artık duymaya başlayan ve annesiyle iletişim kuran Alperen'in sağ kulağından da ameliyat olması için açılan valilik onaylı bağış kampanyası, yaşamını yitiren SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız için toplanan yardım parası sayesinde tamamlandı. Alperen tedavi için eylül ayında tekrar ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.Bornova'da yaşayan Fidan Funda Çelik (37) ve Köksal Çelik (36) çifti, dört yıl bekledikten sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları 4 yaşındaki Alperen'in doğuştan iki kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen'e ABD'de vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapıldı. Alperen, hiçbir cihaza gereksinim duymadan ilk kez annesinin sesini duydu. Yaklaşık 2 yıl süren ve 21 Haziran günü yaşamını yitirdiği için sonlanan, SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız Gülmez'in (4) bağış kampanyasında biriken miktar Alperen'in hesabına aktarıldı. Anne Fidan Funda Çelik, "SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız geçen ay rahmetli oldu. Ailesine sabırlar diliyoruz. ABD'deki ikinci ameliyatın maliyetini ödememiz için 18 gün kalmıştı. Bir gece ansızın ASYA Hilfsorganisation Derneği'nden aradılar, 'Alperen yeter artık annen çok yoruldu' dediler ve Yağız için valilik onayıyla toplanan yardım parasının bizim için aktarılması için aracı olabileceklerini bildirdiler. Mustafa Yağız, oğluma ses oldu, kulak oldu. 5 Eylül'de yolcuyuz. 8 Eylül'de oğlum ikinci kulağına kavuşacak. Mustafa Yağız'ın ailesiyle iletişime geçmek istiyoruz. Bizim hesabımıza 20 bin dolar aktarıldı. İhtiyacımız olan buydu. Faturamız geldiğinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyarete gideceğiz. Valimiz, Alperen'in manevi dedesi oldu, Allah razı olsun. İlk kulakta bize destek olmuştu. Şimdi de yol masrafımız için onun kapısını çalacağız. Bilet paramız yüksek. Bize destek olursa onu da çözeceğiz" diye konuştu.Mustafa Yağız Gülmez'in, 21 Haziran'da gelen acı haberini kendisi için bağış toplayan gönüllüler "Çok direndin, çok savaştın, çok yoruldun Mustafa... Yetişemedik, başaramadık güzel çocuk... Affet bizi… Şimdi doya doya koş oyna cennet bahçelerinde" mesajıyla duyurmuştu.Alperen'in olması gereken ameliyatın maliyetinin yaklaşık 103 bin dolar olduğunu anlatan anne Fidan Funda Çelik, ilk ameliyat öncesi büyük korku yaşadığını belirterek, "İlk kulakta panik, korku, endişe vardı. Oğlum cihaz kullanıyordu, o cihazı gerçekten çıkaracak mıyız, gerçekten duyacak mıyız bilmiyorduk. Şimdi sadece heyecanımız var. Az da olsa tecrübeliyiz. Alperen her gün gelişiyor. Dil merkezinden eğitim alıyoruz. Üzerine düşüyorlar. Bir an önce konuşursa ABD'de kendini ifade edebilecek. Hemen hemen bütün dertlerini anlatabiliyor. Parka gittiğimizde ona diğer çocuklar 'kulaksız' demeyecek. Alperen oradan kaçmayacak. Oğlum orada utanmayacak. 'Anne eve gidelim' demeyecek. Çünkü iki kulağı olacak" diye konuştu.